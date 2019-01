PSG : Une star lui demande son maillot, il n’en revient pas

Dans : PSG, Ligue 1, TFC.

En championnat, on ne joue le Paris Saint-Germain que deux fois dans la saison, et cela permet de mesurer que la popularité du club de la capitale est toujours au top en Ligue 1.

Les stades sont pleins et les adversaires sont à la fois motivés et admiratifs. Même si c’est un peu moins la folie que lors des premiers matchs de Neymar ou l’époque où plusieurs joueurs fonçaient vers Ibrahimovic à la fin d’un match pour lui demander son maillot, le PSG possède des références mondiales dans son effectif et cela ne laisse pas indifférent. La preuve avec cette anecdote qui vaut de l’or pour Baptiste Reynet, solide gardien de Ligue 1 mais assez méconnu hors de nos frontières. Après le match entre les deux équipes du 24 novembre dernier, le portier toulousain est allé voir Gianluigi Buffon pour lui demander son maillot. Et il n’a pas été déçu, notamment par un geste très respectueux du gardien italien.

« Buffon est notre référence des gardiens depuis vingt ans, mais en fait, c'est un mec simple qui ne vous prend pas de haut. À la fin du match, je lui ai demandé son maillot. Plus tard, à sa demande, un mec de la sécu m'attendait avec sa tunique devant le vestiaire du PSG. Mais le plus étonnant, c'est qu'au moment où j'allais partir, l'intendant m'a appelé et m'a dit que Buffon avait demandé à avoir mon maillot ! Franchement, j'aurais trouvé normal qu'il ne me le demande pas, qu'est-ce qu'il en aurait fait ? C'était élégant de sa part », a livré dans L’Equipe un Baptiste Reynet pour qui Buffon est, en plus de son talent, un véritable gentleman. De quoi forger un peu plus sa légende, alors que ses performances sportives sont au rendez-vous cette saison.