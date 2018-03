PSG : Une situation intenable pour Pogba, un fol échange évoqué

Dans : PSG, Mercato.

Joueur le plus cher jamais acheté par Manchester United, et même dans le monde entier avant l’été dernier, Paul Pogba a débuté comme remplaçant lors des deux matchs face à Séville, en Ligue des Champions.

Avec l’élimination au bout, cela pose forcément question sur ses relations plus que tendues avec José Mourinho, qui ne lui fait clairement pas confiance pour les rencontres au plus haut niveau. Une brouille qui persiste, et qui ne devrait pas forcément s’améliorer alors que l’entraineur portugais, critiqué pour son jeu frileux, s’est engagé sur le très long terme avec les Red Devils. Le Français pourrait-il en faire les frais ? Oui selon The Independant, qui annonce que Mino Raiola, agent de « La Pioche » mais aussi d’un certain Marco Verratti, a lancé l’idée d’un échange entre les deux joueurs.

L’ancien de la Juventus pourrait alors représenter une nouvelle tête d’affiche forte du club parisien, dont il est originaire, tandis que Verratti ne fait plus l’unanimité à Paris après ses performances décevantes à répétition dans les gros matchs européens. L’agent italo-néerlandais travaillerait en tout cas en ce sens pour tâter le terrain, et tenter de mettre en place ce qui serait certainement l’un des coups fumants de l’été. Mais pour l’heure, le journal anglais précise bien que jamais Manchester United n’a évoqué son intention de céder Paul Pogba, qui demeure l’une de ses plus grandes stars.