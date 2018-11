PSG : Une secrétaire d'Etat, fan de l'OM, enquête sur Paris et le fait savoir

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

Habituée au buzz, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, a encore fait fort lorsqu'elle a évoqué l'enquête en cours sur un fichage ethnique au Paris Saint-Germain. L'élue du Mans, qui n'est pas supportrice du Mans FC mais de l'Olympique de Marseille, comme Emmanuel Macron, a en effet hérissé le poil des supporters parisiens lorsqu'elle a été interrogée sur ce sujet par France-Info. Mélangeant les genres, la secrétaire d'état, qui recevrait jeudi soir les dirigeants parisien en compagnie de la ministre des Sports, a réussi à mêler son affection envers l'OM et cette enquête sur le PSG, ce qui relativise son indépendance.

« Nous allons regarder les résultats de l’enquête interne, voir ce qu’il en sort et faire en sorte que ça ne se reproduise plus à ce stade (...) A ce stade, rien n’est fermé, nous avons un dialogue avec le club. Il n’y a aucune raison de ne pas avoir confiance dans le PSG, même si je suis supporter (sic) de l’OM à titre personnel », a lancé en toute franchise, et avec un grand sourire, Marlène Schiappa, dont il faut bien reconnaître qu'on ne sait pas trop ce qu'elle voulait dire en lançant cette dernière phrase.