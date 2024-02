PSG ‍: Une place pour trois, Luis Enrique face à un gros dilemme

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, le PSG affronte la Real Sociedad en huitième de finale aller de la Ligue des Champions et un doute existe dans le choix de Luis Enrique au milieu de terrain. Qui accompagnera Vitinha et Zaïre-Emery ?

A l’approche du match crucial contre la Real Sociedad en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Luis Enrique a de plus en plus de certitudes sur son onze de départ. En attaque, aucun doute n’est permis. Il est acté ou presque que Bradley Barcola débutera aux côtés de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé. Au milieu de terrain en revanche, une incertitude de taille persiste. Vitinha et Warren Zaïre-Emery sont indiscutablement les deux meilleurs milieux du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Mais qui accompagnera l’international portugais et la pépite française ?

Le Parisien fait un zoom sur ce sujet dans son édition du jour et pour le quotidien francilien, tout va se jouer entre trois joueurs : Fabian Ruiz, Manuel Ugarte et Marco Asensio, qui a été bon dans ce rôle de milieu de terrain face à Lille samedi soir au Parc des Princes. Pour l’instant, l’avantage est à Fabian Ruiz mais rien n’est joué. « À défaut d’être le Parisien le plus explosif, son gabarit (1m89), son pied gauche et sa faculté à orienter le jeu vers l’avant font une des solutions privilégiées de Luis Enrique » écrit le quotidien parisien dans son édition du jour. Marco Asensio a également de sérieux atouts à faire valoir, notamment son expérience en Ligue des Champions avec le Real Madrid ou encore la connaissance de la Real Sociedad, qu’il a affronté plus de dix fois en Espagne.

Manuel Ugarte part avec un train de retard

Néanmoins, il n’est pas sorti contre Lille au contraire des autres potentiels titulaires, ce qui laisse penser qu’il ne démarrera pas face à la Real Sociedad mercredi soir. Enfin, Manuel Ugarte était titulaire en début de saison mais il ne fait plus partie des choix privilégiés de Luis Enrique. « Il court beaucoup, et parfois dans le vide, mais son jeu de passe vers l’avant est un frein que l’entraîneur espagnol a remarqué depuis plusieurs semaines » indique Le Parisien au sujet de l’international uruguayen. Cela semble donc se jouer entre Fabian Ruiz et Marco Asensio avec à ce jour un léger avantage pour l’ancien maestro de Naples.