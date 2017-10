PSG : Une pépite de 17 ans fait déjà saliver Henrique au mercato

Dans : PSG, Ligue 1, Premier League, Mercato.

La politique de recrutement du Paris Saint-Germain était assez claire cet été : faire venir des joueurs confirmés comme Dani Alves ou Neymar afin de faire franchir un cap au club de la capitale. Mais au-delà de recrutements de joueurs déjà aguerris, les décideurs parisiens sont toujours en quête de jeunes pépites. Outre l’exemple Marco Verratti, recruté alors qu’il était encore méconnu à Pescara, le PSG est allé chercher Giovani Lo Celso en Argentine l’hiver dernier.

Ainsi, les nombreux scouts du Paris Saint-Germain continuent de scruter l’Europe afin de trouver d’autres pépites. Et à en croire les informations de Squawka, le vice-champion de France en titre a un œil attentif sur la situation de Domingos Quina, jeune milieu de terrain évoluant à West Ham et dont le contrat se termine dans deux ans. Recruté à Chelsea l’été dernier, le joueur n’a disputé que deux matchs de Premier League sous les ordres de Slaven Bilic en 2016-2017. Joueur important de la sélection U19 du Portugal, il est sans doute bien connu de l’équipe de recruteurs d’Antero Henrique. Reste à savoir si le PSG passera à l’action, sachant que West Ham compte blinder sa pépite de 18 ans et de le prolonger rapidement…