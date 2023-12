Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Gianluigi Donnarumma inquiète au PSG depuis quelques matchs. Le portier italien peut néanmoins compter sur le soutien de ses compatriotes.

Le PSG devra compter sur les services d'Arnau Tenas pour la prochaine rencontre de Ligue 1, minimum. Le Catalan va en effet profiter de la suspension de Gianluigi Donnarumma suite à une sortie assez lunaire face au Havre dimanche dernier. L'ancien gardien de but de l'AC Milan multiplie les bévues depuis quelques matchs et son statut commence à être remis en cause par certains fans du PSG. Luis Enrique n'est lui pas de cet avis et compte sur l'Italien pour la suite de la saison. Aussi, en Italie, Donnarumma a pu recevoir des marques de soutien. Et une particulièrement devrait lui faire plaisir, à savoir celle de Gianluigi Buffon.

Donnarumma, Buffon n'est pas très inquiet

Au micro de Sky Sports ces dernières heures, l'illustre portier transalpin a en effet tenu à envoyer un message fort à Donnarumma, lui faisant d'ailleurs confiance pour se reprendre et faire fi de ce qui se dit actuellement sur lui : « Je pense que c'est une période, tous les grands gardiens ont des responsabilités supérieures à celles qu'ils devraient avoir, il a connu un ou deux épisodes malheureux, il sera critiqué, mais maintenant il a une carapace qui lui permettra d'aller de l'avant sans problème ». C'est tout ce que peut espérer le PSG, qui aura un match des plus cruciaux face au Borussia Dortmund dans quelques jours en Ligue des champions. En cas de nouvelle contre-performance dans la compétition, le club de la capitale pourrait être reversé en Ligue Europa, ce qui n'est jamais arrivé sous l'ère qatarie. La pression est à son comble au PSG et Donnarumma ferait bien de prendre les quelques jours devant lui pour recharger les batteries, aussi bien physiquement que mentalement.