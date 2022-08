PSG : Paris à fond sur le nouveau Haaland ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Du haut de ses 19 ans, Benjamin Sesko a réalisé une première saison impressionnante sous les couleurs du RB Salzbourg.

A l’instar d’Erling Haaland avant lui, l’international slovène a impressionné les suiveurs du championnat autrichien en se montrant très efficace avec le Red Bull Salzbourg. Pour sa première saison en tant que titulaire, Benjamin Sesko a inscrit 10 buts et délivré 7 passes décisives, des performances qui ont déjà tapé dans l’œil des plus gros clubs européens. Et pour cause, le site Fichajes.net croit savoir qu’une dizaine de clubs a d’ores et déjà coché le nom de l’avant-centre de 19 ans sur ses tablettes. C’est le cas du Paris Saint-Germain, cité comme un prétendant de Benjamin Sesko, dont la valeur marchande a été fixée à près de 65 millions par les dirigeants de Salzbourg, lesquels peuvent se targuer d’avoir sous contrat l’attaquant slovène jusqu’en juin 2026.

Le PSG intéressé par Benjamin Sesko ?

Après avoir touché le pactole grâce aux ventes d’Erling Haaland mais également de Karim Adeyemi au Borussia Dortmund, le RB Salzbourg espère en faire de même avec Benjamin Sesko. A priori, tous les éléments sont réunis pour que cela soit le cas. Au-delà de l’âge et du talent du joueur, Salzbourg peut être rassuré par la liste de clubs déjà intéressés par son attaquant. Hormis le PSG, seraient intéressés par Sesko : le Real Madrid, Barcelone, l’Atlético de Madrid, Manchester United, Chelsea et Liverpool. Bien qu’ils ne soient pas cités, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, qui ont toujours un œil très attentif sur les performances des joueurs évoluant en Autriche, seront certainement à l’affût en cas de belle opportunité. Reste maintenant à voir si Benjamin Seko quittera le RB Salzbourg dès cet été ou si le Slovène souhaitera prouver une seconde saison sa valeur dans un club où il est assuré d’être un titulaire. Tout est possible dans ce dossier d’autant que parmi les clubs intéressés par Sesko, certains aimeraient le recruter cet été (Real Madrid, Atlético, Manchester United) tandis que d’autres le suivent davantage pour un recrutement dans les années à venir (PSG, Liverpool, Chelsea, Barcelone).