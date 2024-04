PSG ‍: Une grosse piste à 50 ME pour remplacer Mbappé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le futur départ du PSG de Kylian Mbappé va provoquer des changements importants dans la capitale l'été prochain. Pas mal de noms sortent pour venir combler le manque laissé par le champion du monde 2018.

Kylian Mbappé a encore une belle chance de pouvoir remporter la Ligue des champions avec le PSG cette saison. Il faudra que le capitaine des Bleus arrive à élever son niveau de jeu pour retourner la situation ce mardi soir à Barcelone après un match raté de sa part à l'aller. Quoi qu'il se passe en tout cas, Mbappé partira ensuite au Real Madrid l'été prochain. Forcément, la direction du club de la capitale va devoir anticiper son départ et recruter du lourd afin de ne pas mettre son projet en péril. Luis Enrique est un entraineur dont le projet est néanmoins solide et qui compte s'appuyer sur des jeunes joueurs à fort potentiel.

Luis Enrique est conquis

En ce sens, de nombreux profils sont supervisés. Un a particulièrement tapé dans l'oeil du PSG si l'on en croit les informations de The Athletic. En effet, le média britannique annonce ces dernières heures que le club de la capitale est toujours très intéressé par la possibilité de recruter Michael Olise en provenance de Crystal Palace. Une arrivée à Paris de l'ailier droit de 22 ans prend de plus en plus de crédibilité. Si les champions de France devront faire face à la concurrence de Manchester City dans ce dossier, il est martelé que Michael Olise se verrait bien évoluer au PSG, un club qu'il apprécie beaucoup. En plus, il coche toutes les cases dans la philosophie de Luis Enrique. En fin de contrat en juin 2027, l'international Espoirs français est estimé à quelque 50 millions d'euros. Souvent blessé cette saison, il n'a marqué que 6 buts en 13 matchs disputés en Premier League. Mais le PSG le suit depuis longtemps et il pourrait bien faire partie des pépites recrutées lors de la prochaine intersaison.