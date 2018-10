PSG : Une dénonciation serbe pour masquer un vrai scandale ?

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Depuis vendredi soir, l'hypothèse que le match PSG-Etoile Rouge de Belgrade ait été truqué par un dirigeant serbe qui avait misé contre son club, continue d'agiter le football, et cela même si le Paris Saint-Germain est une victime collatérale de ce qui serait un scandale si les accusations étaient vraies. Ce dimanche, dans Le Parisien, Ivan Curkovic, ancien gardien de but de l'ASSE et ex-président du Partizan Belgrade, rival historique de l'Etoile Rouge, estime que ces révélations ressemblent surtout à un contre-feu suite à un vrai scandale révélé cette semaine en Belgique et qui implique notamment un agent serbe.

Pour Ivan Curkovic, cette affaire de match truqué est difficilement crédible. « Sincèrement, je ne le trouve pas très crédible. Regardez le budget du PSG. Il est plus de dix fois supérieur à celui de l’Etoile rouge, qui est autour de 45 ME. Sportivement, l’équipe du PSG a des joueurs de bien meilleure qualité. Récemment, le PSG a écrasé Lyon 5-0 et aussi Saint-Etienne 4-0. Les Serbes ont perdu 6-1. En plus, le gardien a effectué plusieurs arrêts importants. Sans lui, l’Etoile rouge aurait pu encaisser 8 ou 9 buts (...) Il y a une chose qui m’interpelle. Ces derniers jours, on parle beaucoup, en Serbie, de l’affaire des agents dans le football belge. Dans cette histoire, il y a des preuves et cela fait beaucoup de bruit en Serbie. Et j’ai comme la sensation que cette affaire de match truqué vient un peu étouffer celle des agents frauduleux dans le football belge dont certaines personnes voudraient qu’on parle moins », fait remarquer l'ancien gardien de but yougoslave.