PSG : Une décision injuste demandée contre Areola

Dans : PSG, Ligue 1.

Parmi les maux parisiens de ce début de saison en Coupe d’Europe, il n’est quasiment jamais cité. Et pour cause, Alphonse Areola ne fait pas partie des coupables lors des deux résultats décevantes à Liverpool et contre Naples. Néanmoins, la question cruciale va rapidement se poser puisque, après ce troisième match de poule, Gianluigi Buffon a purgé sa suspension et est donc de nouveau utilisable en Coupe d’Europe. Pour le match à Naples, Thomas Tuchel choisira-t-il de privilégier l’expérience de l’Italien, qui connaitra donc forcément bien l’ambiance et les forces de l’adversaire ? Oui selon Le Parisien, pour qui le portier français doit laisser sa place, notamment à cause de… Thiago Silva.

« C’est surement injuste pour Alphonse Areola, qui n’a commis aucune erreur manifeste depuis le début de la saison. Mais après avoir purgé ses trois matchs de suspension en Ligue des champions, le gardien transalpin a le profil pour rassurer une équipe dans le doute. Alors que Thiago Silva peine à imposer son leadership dans les très grands rendez-vous, Gianluigi Buffon, lui, semble en mesure de redonner confiance à une défense aux abois, à Liverpool (défaite, 3-2) comme face à Naples (2-2) », écrit ainsi le quotidien francilien, persuadé que Thomas Tuchel va également changer de gardien à Marseille ce dimanche, pour y placer Gianluigi Buffon.