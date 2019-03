PSG : Une confidence XXL, le clan Neymar discute avec le Real !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Nasser Al-Khelaïfi est particulièrement cash sur ces deux dossiers : impossible de voir Kylian Mbappé et Neymar quitter le Paris Saint-Germain cet été.

L’attaquant français a confirmé ça de manière officielle en annonçant qu’il serait toujours parisien la saison prochaine. Même tendance pour le Brésilien, qui affirme bien se sentir à Paris et laisse parler son père pour démentir les nombreuses rumeurs. Mais récemment, une petite phrase a fait son effet, quand l’ancien de Santos a déclaré que le Real Madrid ne pouvait pas laisser un joueur de football insensible. Et cette sortie médiatique ne serait pas du tout le fait du hasard ou d’un montage médiatique pour amplifier les rumeurs. Selon Duncan Castles, journaliste spécialisé dans les transferts pour le Times notamment, le clan Neymar entretient la possibilité d’un transfert au Real Madrid.

« Tous les signaux viennent du joueur. Donc le Real Madrid sait que le joueur veut venir et ils savent que son père est ouvert à un départ. Et surtout, ils ont les moyens financiers de faire une très grosse offre (…) Je pense donc que nous allons de plus en plus en entendre parler au fur et à mesure que la saison avance. C’est quelque chose sur lequel le Real Madrid travaille et que Neymar veut. Il reste désormais à savoir si le Qatar laissera partir son joueur », a livré le consultant sur Transfert Window Podcast. Une version troublante tout de même pour le PSG, qui pourrait être victime d’un double jeu de la part de Neymar et de son père à propos de son avenir parisien. Ce ne serait pas la première fois...