PSG : Une belle piste made in Londres s'envole au mercato

Dans : PSG.

Toujours à l’affût de bonnes opportunités sur le marché des jeunes joueurs, le Paris Saint-Germain s’est longtemps intéressé au prometteur Tariq Lamptey.

Utilisé avec parcimonie par Frank Lampard à Chelsea cette saison, le latéral droit de 19 ans était associé au PSG durant les dernières heures. Et pour cause, les négociations pour la signature de sa prolongation de contrat traînaient en longueur à Chelsea, et on semblait clairement se diriger vers un départ pour zéro euro à l’issue de la saison. Une situation dont le PSG souhaitait profiter pour le faire signer libre l'été prochain. Mais à en croire les informations récoltées par Soccer Link, l’avenir de Tariq Lamptey ne devrait finalement pas s’écrire à Paris.

Et pour cause, le média affirme que ce week-end a été décisif à Chelsea puisque les dirigeants londoniens ont finalement trouvé un accord avec leur prometteur défenseur afin de lui faire parapher dans les prochains jours un nouveau contrat de quatre ans. Financièrement, les Blues ont mis le Paris Saint-Germain KO avec une offre salariale bien plus importante. Selon le média, Chelsea a proposé à Tariq Lamptey un salaire deux fois plus important que celui que le PSG était prêt à lui offrir. Une belle piste à oublier pour le Paris Saint-Germain, qui a de grandes chances de perdre Thomas Meunier à ce poste de latéral droit l’été prochain. Pour rappel, le contrat du Belge dans la capitale expirera en juin prochain…