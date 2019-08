PSG : Un tir un but, Pierre Ménès sature avec Aréola

Dans : PSG, Ligue 1.

Difficile de trouver un coupable au Paris Saint-Germain après la défaite à Rennes, tant l’ensemble du groupe a semble en-dessous du niveau demandé.

A part Kylian Mbappé qui a été le seul à créer le danger, les joueurs de Thomas Tuchel n’ont jamais eu l’envie ni même les qualités techniques pour se mettre à niveau de Rennais appliqués. Et une nouvelle fois, chaque action dangereuse du club adverse a donné un but. Impuissant sur le tir de Niang, hésitant sur la tête de Del Castillo, Alphonse Areola a provoqué l’exaspération de Pierre Ménès.

« C’est ça le souci d’Areola. C’est dur de lui imputer la responsabilité des deux buts, mais on voit que sur le deuxième, il hésite. J’ai honte de dire ça, mais chaque tir cadré, c’est un but avec lui. On voit bien qu’il hésite, le ballon vient en cloche, il est collé à sa ligne, et il hésite. C’est un problème d’avoir un gardien qui ne fait jamais un arrêt », a déploré le consultant de Canal+, qui rejoint les nombreux supporters qui estiment qu’Areola n’est pas le gardien qu’il faut pour que le PSG fasse une grande saison.