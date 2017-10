PSG : Un miracle Draxler en cours au PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé au Paris Saint-Germain lors du mercato d'hiver 2017 moyennant 38ME, Julian Draxler n'a pas encore réellement confirmé qu'il était en mesure de s'installer durablement dans l'équipe d'Unai Emery, au point même que des rumeurs de transfert ont circulé cet été. Mais, Javier Pastore semblant encore parti pour enchaîner les pépins physiques, et Angel Di Maria étant dans une situation visiblement compliquée, Unai Emery a décidé de repositionner Julian Draxler au milieu à l'occasion de la réception de Bordeaux.

Même si les Girondins ont été très tendres au Parc des Princes, l'international allemand s'est éclaté à son poste, rendant probablement là l'une de ses meilleures copies depuis qu'il a signé au PSG. Interrogé sur cette situation, un des adjoints de Joachim Löw estime qu'Unai Emery a fait un choix pertinent et que Julian Draxler peut apporter beaucoup au Paris Saint-Germain dans ce nouveau rôle. « En tant que milieu relayeur, Julian est précieux car il a un excellent sens de l’anticipation. Il est capable de casser les lignes pour relancer l’équipe en gagnant un duel puis en délivrant une passe rapide vers l’avant. A ce poste, il me plaît, d’autant plus qu’il a le potentiel pour distribuer le jeu à sa guise, lui qui maîtrise parfaitement le jeu court et le jeu long », explique, dans Le Parisien, Thomas Schneider. Julian Draxler doit apprécier.