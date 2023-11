PSG ‍: Un milliard d'euros, le Qatar renonce, les supporters jubilent

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a pris la décision de ne pas investir dans le rachat du Stade de France, un énorme soulagement pour les supporters du club parisien et pour Daniel Riolo, qui explique les raisons de cette décision.

Ces derniers mois, les supporters du Paris Saint-Germain ont redouté un déménagement de leur équipe au Stade de France. En effet, le Qatar a sérieusement étudié la possibilité de racheter l’enceinte de Saint-Denis, qui dispose d’une capacité bien supérieure au Parc des Princes. Mais après une longue étude sur le sujet, le PSG a finalement pris la décision de rester dans son stade actuel et n’achètera donc pas le Stade de France, selon les informations de Daniel Riolo. Sur l’antenne de RMC, le journaliste de l’After Foot a livré les derniers échos qu’il a pu récupérer sur le sujet. Le spécialiste du Paris SG indique notamment que le coût global d’un rachat et d’une mise en service du Stade de France aurait très fortement approché le milliard d’euros.

Une somme colossale qui a poussé le Qatar a faire demi-tour et à envisager des travaux au Parc des Princes plutôt que le rachat de l’enceinte dédiée aux matchs de l’Equipe de France. « Quand on est supporter du PSG, on entendra cette information comme un soulagement énorme. Le PSG n’ira jamais au Stade de France. Ils ont arrêté les discussions et ils ont arrêté de s’intéresser au truc pour des raisons économiques. Le coût de l’achat qui est de 600 millions d’euros est trop élevé et il faut en plus près de la moitié de cette somme pour mettre aux normes, avoir un stade fonctionnel pour un club qui joue en Ligue des Champions » estime Daniel Riolo avant de poursuivre.

« Il faut tout refaire au niveau hospitalités, etc, le Stade de France ne va pas très fort. L’investissement au final aurait été colossal. C’est une excellente nouvelle car le PSG qui va au Stade de France ne s’appellerait plus le Stade de France. Tu peux déménager pour aller dans un nouveau stade comme Arsenal l’a fait, mais déménager pour aller dans un stade existant qui n’est pas le tient, les supporters du PSG n’auraient jamais accepté cela » a livré Daniel Riolo, grand amoureux du Paris Saint-Germain et par conséquent très soulagé de savoir que le club de la capitale ne se rendra pas au Stade de France dans les années à venir. Nul doute que les supporters du club parisien partagerons avec le journaliste de RMC ce sentiment.