PSG : Un match truqué contre Belgrade ? Le PSG est abasourdi

Dans : PSG, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Accusé d'avoir participé à un match truqué contre l'Etoile Rouge Belgrade en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a rapidement démenti en bloc.

Ce vendredi, L'Equipe a lancé une véritable bombe en annonçant l'ouverture d'une « enquête sur des soupçons de trucage du match PSG - Etoile Rouge » du 3 octobre dernier (6-1). D'après le média français, un dirigeant serbe et ses complices auraient parié cinq millions d'euros sur une défaite de leur propre équipe par cinq buts d'écart, ce qui a été le cas, afin d'empocher plusieurs dizaines de millions en retour. Une alerte parvenue à l'UEFA « avant le match » transmise ensuite à l'Arjel et aux autorités françaises, qui n'ont détecté « aucune anomalie sur le marché français des paris » selon l'AFP. Autant dire que ce problème ne touche pas directement le PSG. Mais le club francilien a tout de même tenu à rejeter tout soupçon.

« C’est avec la plus grande stupeur que le Paris Saint-Germain découvre, ce vendredi, l'article du site internet de l’Equipe évoquant des soupçons de trucage du match de Champions League l’ayant opposé, le 3 octobre dernier, à l’Etoile Rouge de Belgrade, soupçons visant des agissements présumés de parieurs originaires de Serbie. Le Club rejette catégoriquement toute implication directe ou indirecte en rapport avec ces soupçons et précise d’ailleurs qu’à aucun moment le Paris Saint-Germain n’a été sollicité par le Parquet national financier en charge de l’enquête. Le Paris Saint-Germain se tient à la disposition des enquêteurs et ne tolérera pas la moindre atteinte à sa réputation ni à celle de ses dirigeants. À cet égard, le Club se réserve d’engager des poursuites contre quiconque tiendrait des propos diffamatoires à l’encontre du Club et de ses dirigeants. Le Club réaffirme son attachement profond au principe fondamental du sport qu’est et sera toujours l’intégrité des compétitions », a lancé, dans un communiqué, le PSG, qui s'éloigne donc de toutes les accusations. Mais l'affaire n'en restera pas là, car l'enquête préliminaire lancée par le parquet national financier a été confiée au service central des courses et jeux de la police judiciaire.