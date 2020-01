PSG : « Un match de merde » sans Mbappé ni Neymar, Tuchel est heureux

Dans : PSG.

Thomas Tuchel, entraîneur du Paris Saint-Germain, après la victoire contre Lorient en seizièmes de finale de la Coupe de France (1-0) : « C’était un match de merde (rires). C’est l’hiver, le terrain était dur. Le ballon, c’était n’importe quoi. Lorient jouait avec son équipe titulaire dans un 5-4-1 très serré. C’est la Coupe. Il fallait être patient et défendre avec sérieux. Je suis très heureux de cette victoire. Sarabia ? Il est toujours là pour marquer, son but a été décisif. Thiago Silva ? Il a fait un excellent match, c’est un vrai capitaine, c’est un joueur de classe mondiale. Pour sa prolongation, il faut demander aux dirigeants. Neymar et Mbappé sur le banc ? Ils voulaient rentrer en cas de prolongation, mais il y a eu le but. Ils étaient avec nous, c'était important. Ils sont heureux. Ils se sont reposés, c’est primordial pour la suite. Draxler ? Il est de mieux en mieux. Kurzawa ? Il est très fiable, avec une certaine qualité. On a besoin de lui en ce moment, car Bernat est blessé. J’ai confiance en lui. Le bilan de ce match ? Une victoire sans blessé, c’est bien. Et c’est intéressant d’avoir des matchs compliqués à jouer. Ça renforce l’état d’esprit du groupe. On a fait un match sérieux. La demi-finale de Coupe de la Ligue contre Reims mercredi ? Mbappé et Neymar seront prêts à jouer. Ce sera un autre match compliqué. Ce sera un nouveau défi. Avec Icardi ? C’est difficile pour lui en ce moment. Mais il est là. On l'utilise peut-être trop, mais on ne peut changer de buteur, car Cavani est blessé... Mais je reste content avec lui », a-t-il lancé sur Eurosport.