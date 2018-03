PSG : Un énorme favori et trois autres pistes pour remplacer Emery !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le Paris Saint-Germain n'a cette fois pas commis l'erreur de prolonger le contrat d'Unai Emery ces derniers jours, comme il l'avait fait avec Laurent Blanc il y a 2 ans, et l'entraîneur espagnol quittera probablement le PSG en fin de saison sans aucun chèque d'indemnité. Car il est évident que le Qatar ne maintiendra pas sa confiance au technicien dont le bilan sur la scène internationale aux commandes du Paris SG se résumera au 1-6 à Barcelone et à la double défaite face au Real Madrid. Quoi qu'il en soit, Nasser Al-Khelaifi doit désormais trouver un nouvel entraîneur, le cinquième de l'ère QSI.

Ce mercredi, Le Parisien affirme que quatre noms sont déjà à la lutte pour venir prendre les commandes du Paris Saint-Germain la saison prochaine, mais que le Paris SG a déjà son favori numéro 1. « Le PSG rêve d’un entraîneur italien pour succéder à Unai Emery. Il mise principalement sur Antonio Conte, en partance de Chelsea. Mais la sélection italienne, qu’il a dirigée entre 2014 et l’Euro 2016, l’a intégré à sa short-list composée également de Roberto Mancini et de Luigi Di Bagio. Le coach de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri, plaît aussi énormément, lui qui a conduit son escouade deux fois en finale de la Ligue des champions en 2015 et 2017, l’obsession du Qatar. Les actions de Mauricio Pochettino sont à la hausse. Sa réussite à Tottenham a fini de convaincre une partie des décideurs parisiens. Afin de retenir avec plus d’arguments Neymar, le de Luis Enrique, ex-entraîneur de Barcelone est une piste crédible. L’Espagnol, en plus, est libre », écrit Dominique Sévérac, qui voit la lutte se faire entre ces quatre techniciens dont trois ont l'expérience du plus haut niveau européen.