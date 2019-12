PSG : Un duo Mbappé-Demblé, l'arme fatale du mercato ?

Dans : PSG.

Pour essayer de convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi sont tentés de faire venir Ousmane Dembélé, un joueur que la star français apprécie bien évidemment.

Il n’y a pas qu’en France que l’on s’intéresse à l’avenir de Kylian Mbappé. L’Espagne, en dehors de Barcelone, semble même être plus focalisé sur le champion du monde du PSG que sur son coéquipier Neymar. Et en ce mercredi de Noël OK Diario se penche sur le cas de celui que l’on voit bien rejoindre un jour le Real Madrid. Mais à l’heure on l’on évoque une offre « gigantesque » des dirigeants parisiens pour faire prolonger Kylian Mbappé après 2022, le média espagnol affirme que Leonardo est tenté de faire venir Ousmane Dembélé du FC Barcelone lors du prochain mercato estival. Un joueur que le Barça s’est offert pour 145ME en 2017.

Dembélé, un ami qui veut du bien à Mbappé

L’idée du directeur sportif du Paris Saint-Germain est qu’en recrutant Ousmane Dembélé il ferait le bonheur de Kylian Mbappé. Et donc ce dernier serait plus enclin de rester plus longtemps au sein du club de la capitale, histoire d’évoluer avec son coéquipier en équipe de France à la pointe de l’attaque parisienne. OK Diario ne dit cependant pas si le PSG peut également associer Neymar à cette opération avec le FC Barcelone, mais tout cela semble évident si on lit entre les lignes. Dembélé au Paris SG et Neymar au Barça, pourquoi pas, même si on voit mal Doha valider cette opération.