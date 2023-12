PSG ‍: Un défenseur en plus, LA grosse suprise du mercato ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Avec les signatures de Belardo et Moscardo, le PSG semblait vouloir en finir avec ses emplettes lors du mercato d'hiver. Mais finalement, Luis Enrique pourrait avoir un joueur supplémentaire.

Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos travaillent très discrètement depuis l’été dernier, le président qatari du Paris Saint-Germain et son conseiller sportif ayant opté pour des opérations en mode blitzkrieg pour renforcer leur équipe. Il y a 48 heures, Dominique Sévérac affirmait que le recrutement de Belardo et Moscardo marquaient le début et la fin des signatures au PSG, mais son collègue du Parisien affirme désormais que les dirigeants parisiens ont encore un joueur à recruter pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Ce joueur n’a pas encore de nom, mais il a un poste puisqu’il s’agira d’un latéral, qui devra compenser l’absence de Nuno Mendes, et cela même si le retour de l’international portugais se profile fin février ou début mars. Car Lucas Hernandez a beau avoir une forme exceptionnelle, l’international français a tout de même besoin de respirer sous peine de se mettre en danger.

Le PSG va recruter un défenseur de plus

Beraldo et Moscardo arrivent à Paris, les contrats signés vendredi ! https://t.co/ARJwsHn0i7 — Foot01.com (@Foot01_com) December 28, 2023

Et on ne parle même pas de l’absence d’Achraf Hakimi, lequel reste d’être retenu plusieurs semaines par le Maroc pour la Coupe d’Afrique des Nations. Autrement dit, la défense parisienne sera sous tension et c’est pour cela que le leader de la Ligue 1 veut se renforcer défensivement. « Resterait à trouver l’heureux élu. Dans un effectif dont il n’a eu de cesse de vanter les mérites et de se dire satisfait, Luis Enrique privilégierait assurément un profil polyvalent, capable d’évoluer à la fois à droite et à gauche puisqu’il lui faudrait, comme la plupart des Parisiens, être en mesure de répondre aux adaptations demandées par le coach espagnol », précise Stéphane Bianchi. Les supporters parisiens vont donc pouvoir encore se livrer au petit jeu des rumeurs afin de savoir qui sera l'heureux élu, et à priori ce sera donc le dernier renfort du mercato. A moins que NAK et Luis Campos aient encore quelques surprises en stock.