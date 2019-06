PSG : Un deal XXL, Paris est pris au sérieux chez Nike

Dans : PSG, Ligue 1.

Comme annoncé ce vendredi matin, le Paris Saint-Germain a signé un nouveau contrat avec Nike.

Le club de la capitale et son équipementier, partenaires depuis 30 ans, se sont engagés jusqu’en 2032. Aucun montant n’a été révélé mais pour le champion de France, il s’agit du « plus important contrat de sponsoring de son histoire. » De quoi imaginer un gros coup du PSG. En effet, la radio RMC affirme que Paris a considérablement augmenté ses revenus avec Nike. Au lieu des 25 M€ du précédent bail, le pensionnaire du Parc des Princes va toucher 60 M€ par an !

Autrement dit, la société américaine versera un total minimum de 700 M€ sur la durée de leur collaboration, sachant que des bonus peuvent augmenter la somme. Le PSG confirme ainsi sa montée en puissance en devenant le troisième club le mieux rémunéré par Nike après Chelsea (63 M€ par an) et le FC Barcelone (150 M€ par an). Toutes marques confondues, Paris se situe à la septième place à égalité avec le Bayern Munich, accompagné par Adidas. Un joli coup pour le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi, dont le sponsor maillot All (Accor) va rapporter plus de 50 M€ par an.