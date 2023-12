PSG ‍: Un coup de folie le 15 janvier, personne ne l'avait vu venir

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le mercato du Paris SG est déjà bien parti, mais il est loin d'être fini. Un coup de chaud est attendu sur un poste en particulier, en fonction de l'état de santé de Nuno Mendes, qui inquiète le club de la capitale.

Le PSG va l’annoncer dans les jours à venir, mais deux nouveaux joueurs ont signé leur contrat et vont venir renforcer l’effectif parisien. Il s’agit de deux Brésiliens achetés 20 millions d’euros chacun, le milieu de terrain Gabriel Moscardo, et le défenseur central Lucas Beraldo. Un mercato qui débute très fort, et qui connaîtra certainement un coup de mou par la suite. En effet, ces deux points étaient essentiels aux yeux de Luis Campos et Luis Enrique afin de compenser des fébrilités aperçues depuis le début de saison. La défense centrale a besoin d’un nouveau concurrent avec les performances moyennes de Marquinhos et Skriniar, et l’entraineur espagnol se voit ainsi apporter du sang neuf. Même chose au milieu de terrain, où Ugarte s’est rapidement essoufflé, et un joueur capable de jouer devant la défense et de poser le jeu est également nécessaire.

Deux choix rapides donc mais qui n’offrent pas un mois de vacances à Luis Campos par la suite. Il y aura le dossier des ventes et des départs, avec un effectif à alléger à certains points et des déceptions qui pourraient essayer de se trouver un nouveau point de chute. Mais il y a surtout un poste où la vigilance est toujours très accrue. C’est celui d’arrière gauche, où Nuno Mendes n’a tout simplement pas joué un seul match cette saison. C’est pourtant le titulaire attendu, et cela force Lucas Hernandez à évoluer à un poste qui n’est plus son préféré, alors que son association avec Kylian Mbappé reste fragile. C’est pourquoi Jonathan Johnson, expert de la Ligue 1 pour plusieurs médias, confie sur CBS qu’un gros dossier pourrait apparaitre sur la table du mercato dans le courant du mois de janvier.

Le verdict médical décisif pour Nuno Mendes

Il s’agit celui du recrutement d’un arrière gauche de premier plan, histoire de ne pas présenter un gros point faible et un manque de choix avant les gros matchs de Ligue des Champions. Pour Jonathan Johnson, le PSG est très attentif à la situation médicale du piston portugais, et une décision sera prise le 15 janvier. Si jamais Nuno Mendes n’apportait pas de garanties suffisantes, un arrière gauche de premier plan serait alors ciblé pour aider Luis Enrique à avoir toutes les cartes en mains afin d’aller loin en Coupe d’Europe. Une preuve que le Paris SG n’a pas dit son dernier mot dans ce mercato, et travaille donc sur plusieurs pistes en cas de besoin, notamment à ce poste d’arrière gauche.