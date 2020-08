PSG : Un coup à la Mbappé signé Al-Khelaïfi pour s’offrir Salah ?

Dans : PSG.

En attendant la fin du Final 8 de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est totalement inactif au mercato.

Pour l’instant, le club de la capitale s’est contenté de gérer les affaires courantes en levant l’option d’achat de Mauro Icardi et en prenant les lourdes décisions de ne pas prolonger les contrats de Thiago Silva et d’Edinson Cavani. Il est évidemment souhaitable que le PSG aille le plus loin possible en Ligue des Champions mais dès l’élimination du club parisien, ou après l’éventuelle finale des hommes de Thomas Tuchel, il est clair que le mercato s'accélérera brutalement. Et cela risque de partir dans tous les sens, le PSG ayant besoin de quatre joueurs au minimum : un défenseur central, un latéral droit, un milieu défensif et un joueur offensif.

Afin de renforcer son attaque, Leonardo n’a visiblement pas encore défini le profil idéal. Le club pourrait se tourner vers un véritable avant-centre afin de concurrencer Mauro Icardi ou davantage vers un ailier, ce qui permettrait de définitivement considérer Kylian Mbappé comme un numéro neuf. Selon les informations de Don Balon, le PSG pourrait opter pour la seconde option en activant le très onéreux dossier Mohamed Salah. Déjà citée par le passé, la piste de l’international égyptien est de nouveau évoquée par le média espagnol, qui affirme que Nasser Al-Khelaïfi aimerait convaincre Liverpool de lâcher son ailier droit dans le cadre d’un prêt avec option d’achat quasiment automatique. Une méthode déjà utilisée par le PSG dans le cadre du très cher transfert de Kylian Mbappé à Monaco, et que le Paris Saint-Germain souhaiterait de nouveau dégainer dans le but d’échelonner le paiement d’un éventuel transfert de Mohamed Salah. L’idée est séduisante sur le papier mais dans les faits, difficile de savoir si l’attaquant des Reds sera tenté par un transfert à Paris…