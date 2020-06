PSG : Mané et Salah restent à Liverpool, Mbappé est tranquille

Dans : Premier League.

En l’espace d’un an, les joueurs de Liverpool ont remporté tous les trophées possibles, entre la Ligue des Champions en 2019 et la Premier League en 2020.

Il y a quelques jours, et bien avant même la fin du championnat d’Angleterre, Liverpool s’est adjugé son 19e titre national, le premier depuis 1990. Intraitable cette saison, avec 86 points en 31 journées, soit 23 unités d’avance sur Manchester City, les Reds dominent le foot européen. Mais après avoir tout gagné, certains joueurs de Jurgen Klopp pourraient avoir des envies d’ailleurs. Ces derniers temps, Sadio Mané et Mohamed Salah sont apparus dans la rubrique mercato, sachant que le PSG, le Real Madrid ou le Barça seraient intéressés par le duo africain, auteur de 32 buts en championnat cette saison. Malgré tout, le Sénégalais et l'Egyptien devraient logiquement rester à Anfield cet été, d’après les dires de Danny Murphy.

« Klopp a construit quelque chose de spécial avec ses joueurs et l'astuce est de les conserver pour continuer à grandir. Je suis optimiste. Liverpool n'a perdu aucun de ses joueurs clés l'été dernier et, bien que chaque joueur soit différent, je pense que l'attrait de jouer pour la meilleure équipe d'Europe comptera pour quelque chose. Est-ce que Sadio Mane ou Salah apprécieraient autant le football ailleurs, même avec Lionel Messi à Barcelone ? J’ai des doutes. Mane a encore trois ans de contrat, mais si le Real Madrid est intéressé, je pense qu'un nouveau bail sera étudié », a lancé le chroniqueur du Daily Mail, qui estime donc qu’aucun transfert de grande envergure n’aura lieu cette année à Liverpool. Jusqu’en 2021, la fameuse rumeur disant que Kylian Mbappé pourrait filer à Liverpool contre Mané et 200 millions d’euros est donc à mettre aux oubliettes.