PSG : Un incroyable départ de Ben Arfa ?

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

Plus qu’indésirable au Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa pourrait relancer sa carrière lors du prochain mercato hivernal. Direction la Premier League ?

Arrivé dans le club de la capitale française en juillet 2016, Ben Arfa est rapidement passé du rêve, de signer dans son club de cœur, lui le natif de Clamart, au cauchemar. Clairement mis de côté par Unai Emery depuis le mois d'avril, HBA n'a plus aucun avenir à Paris, où il est écarté du groupe pro et mis à la disposition de l'équipe réserve. Par conséquent, et alors qu'il est en fin de contrat en juin 2018, son départ en janvier prochain paraît inévitable. Reste à trouver le club capable de recruter Ben Arfa d'un point de vue financier... Mais celui-ci serait déjà tout trouver.

Selon la presse anglaise, Newcastle serait prêt à faire une offre au PSG pour ramener HBA au St James' Park. Trois ans après son départ du championnat anglais pour retourner en Ligue 1 à Nice, Ben Arfa disposerait donc d'une opportunité en or de retrouver la Premier League. Surtout que l'actuel septième du championnat anglais garde un bon souvenir du joueur de 30 ans, qui avait marqué de magnifiques buts chez les Magpies entre 2010 et 2014. Rebelote à partir de l'hiver prochain ? Le PSG et Ben Arfa ne demandent pas mieux...