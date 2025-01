PSG ‍: Un club de Londres chavire, Kolo Muani est sa priorité

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Randal Kolo Muani est la clé du mercato au PSG. Un départ du buteur français est indispensable avant de songer à recruter et dans cette optique, l’Angleterre pourrait filer un gros coup de main à Luis Campos.

Recruté il y a un an et demi pour près de 100 millions d’euros bonus compris, Randal Kolo Muani n’a pas répondu aux attentes de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. L’international français n’est pas compatible avec la philosophie de l’ancien sélectionneur de l’Espagne, raison pour laquelle la décision de le vendre lors du mercato hivernal a été prise. Kolo Muani étant toujours performant avec l’Equipe de France, sa cote n’a pas chuté tant que ça auprès des grands clubs européens. Ces derniers jours, la Juventus Turin, l’AS Monaco, Leipzig ou encore la moitié des clubs anglais ont été cités comme de potentiels prétendants de Randal Kolo Muani.

Randal Kolo Muani remains a top priority for Spurs. PSG want a loan with obligation.



Understand no talks so far between Spurs and Marcus Rashford's camp despite historical interest. Rashford suitors continue to grow, though, as #MUFC are open to a loan.⚪️ pic.twitter.com/idb9WJJjM8 — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 8, 2025

En Premier League justement, une piste est beaucoup plus chaude que les autres si l’on se fie aux dernières informations livrées par le sérieux Ben Jacobs. Pour le journaliste de Give Me Sport, Tottenham est actuellement le club le plus pressant pour obtenir la signature de Randal Kolo Muani lors de ce mercato hivernal. C’est bien simple, les Spurs font de l’attaquant du PSG leur priorité n°1 en ce mois de janvier. Mais pour l’état-major parisien, il n’est pas question de brader le joueur ni d’accepter un prêt sans option d’achat. Les négociations vont donc se porter autour d’un prêt avec option d’achat automatique selon notre confrère.

Tottenham fait de Kolo Muani sa priorité

Manchester United est également sur les rangs, mais la piste des Red Devils est moins bouillante car au contraire de Tottenham, l’équipe entraînée par Ruben Amorim doit se séparer d’un joueur offensif avant de pouvoir bouger ses pions. On imagine que du côté de Manchester United, on a hâte de se séparer de Marcus Rashford afin de pouvoir accélérer le mouvement dans le dossier Randal Kolo Muani, mais le PSG a d’ores et déjà fait savoir qu’il n’était pas intéressé par un échange. Reste maintenant à voir si Tottenham ira assez vite pour rafler la mise et surtout, si le joueur de 26 ans sera emballé par cette destination alors que les Spurs sont en très grosse difficulté cette saison et n’ont aucune assurance de finir européen dans l’optique de l’an prochain.