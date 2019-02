PSG : Un cadre pousse Paredes sur le banc, Rothen s’explique

Dans : PSG, Coupe de France.

Titularisé face à Dijon (3-0) mardi en Coupe de France, Leandro Paredes poursuit son adaptation au Paris Saint-Germain.

Le milieu argentin a réalisé une « très bonne première période » selon l’entraîneur Thomas Tuchel, qui regrette néanmoins son positionnement trop bas après la pause. Mais ce n’est pas ce qui inquiète Jérôme Rothen. De son côté, le consultant de RMC estime que la recrue à 47 M€ ne peut pas rester titulaire face à des adversaires plus dangereux. En cause, les limites physiques de l’intouchable Marco Verratti.

« Toute équipe qui espère être la meilleure en Europe doit avoir un milieu de terrain maître du jeu, et complémentaire. Verratti l’est avec ses coéquipiers, moins avec Paredes, a remarqué l’ancien Parisien. Contre Dijon, on ne l’a pas vu parce que c’était très faible en face. Je pense que Verratti a besoin d’avoir à côté de lui un joueur qui a un énorme volume de jeu. Marquinhos le fait bien. Verratti n’a pas un gros volume, et c’est embêtant, mais techniquement, quand la transition passe par lui, il est important. Verratti ne peut pas être remplacé au PSG aujourd’hui. » Rappelons que le Brésilien était laissé au repos pour cette rencontre.