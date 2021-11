PSG : Un bobo de rien du tout, Neymar soulagé !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les supporters du PSG ont certainement avalé de travers quand ils ont appris le forfait de Neymar pour le match entre le Brésil et l’Argentine.

De nouveau gêné par ses adducteurs, comme il y a quelques semaines, Neymar ne disputera pas le match contre l’Argentine de son ami Lionel Messi. Mais cette fois, il semblerait que la fédération brésilienne de football ait fait les choses dans les règles en actant le forfait de Neymar avant que la blessure de ce dernier ne soit trop grave. La tendance des dernières heures se confirme puisque Le Parisien explique que les staffs médicaux du Brésil et du PSG sont en contact depuis plusieurs heures pour évoquer l’état de santé de Neymar. Et la bonne nouvelle, c’est que les médecins de la Seleção et ceux du Paris SG sont sur la même longueur d’onde et qu’ils ne sont pas du tout inquiets quant à la blessure de Neymar.

Le joueur lui-même s’est montré très positif au sujet de ses douleurs selon le quotidien régional, qui explique que Neymar sera de retour en France dès mercredi, idéal pour préparer les matchs du PSG contre Nantes mais surtout face à Manchester City dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des Champions. A son retour à Paris, l’ex-star du FC Barcelone réalisera des examens médicaux afin de savoir exactement l’état de ses adducteurs et de sa cuisse gauche. Mais à priori, rien de bien grave pour Neymar qui pourrait même s’entrainer avec le groupe d’ici la fin de la semaine. Comme quoi les dirigeants et les médecins de la sélection brésilienne peuvent se montrer prudents et raisonnables, dès lors que les matchs de l’équipe de Tite n’ont plus d’enjeu. Car il faut bien le dire, ce choc entre l’Argentine et le Brésil n’a pas grand enjeu, les deux sélections sud-américaines ayant déjà assuré leur qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.