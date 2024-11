PSG ‍: Un attaquant devait signer, Luis Enrique s'explique

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En panne d’efficacité offensive en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain aurait bien besoin d’un finisseur. C’était d’ailleurs l’un des profils ciblés pendant le mercato estival. Mais l’entraîneur Luis Enrique a souligné l’obstacle financier.

C’est le débat du moment au Paris Saint-Germain. Encore maladroits devant la cage de l’Atlético Madrid (défaite 1-2) mercredi, les Parisiens manquent d’efficacité offensive en Ligue des Champions. Et l’utilisation d’un faux numéro 9 y est sans doute pour quelque chose. En l’absence de Gonçalo Ramos blessé, et dans la mesure où Randal Kolo Muani n’a pas les faveurs de Luis Enrique, force est de constater que le club francilien aurait dû recruter en pointe.

« Les prix étaient exorbitants ! »

Le Paris Saint-Germain en avait bien l’intention, répond l’entraîneur parisien, qui pointe les prix réclamés au mercato. « Je ne me plains jamais de joueurs que je n’ai pas ou de blessés. Je n’ai pas de manque de joueurs et je le confirme, a réagi l’Espagnol. Avec le marché, il y a certains joueurs qu’on a essayé de faire venir et qui n’ont pas pu venir, et ceci à plusieurs postes. Les clubs ne voulaient pas se séparer de leurs joueurs car ils étaient sous contrat. Il y a des joueurs qui voulaient venir et qui le pouvaient… Mais les prix étaient exorbitants ! Et on ne va pas payer des prix exorbitants pour ça… »

« Je suis très satisfait du mercato réalisé et des joueurs que nous avons. A partir de là, on va se développer pour régler nos problèmes d’efficacité que nous avons en Ligue des Champions, a rassuré l’entraîneur parisien avant le déplacement à Angers samedi soir. Nous sommes en dessous de notre niveau avec cet effectif ? Tout à fait. Quel est l’objectif ? Qu’on se développe. Mais ce n’est pas appuyer sur un bouton on-off, ce n’est pas ça le sport… Sinon ce serait trop facile ! Ça ne dépend pas d’un joueur, d’un blessé ou d’un achat. Je ne le vois pas comme ça. »

« On doit se développer pour s'améliorer. Il y a un blocage, on peut voir la différence entre le championnat et la Ligue des Champions. La Ligue des Champions est peut-être une compétition plus difficile. En championnat, nous avons aussi joué contre des équipes importantes. Mais on va essayer de sortir de ce problème avec nos propres ressources », a annoncé Luis Enrique, sans attendre une éventuelle recrue au mercato hivernal.