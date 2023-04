PSG : Un ancien du club menace le Qatar pour cette trahison

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG reçoit ce samedi soir le RC Lens en Ligue 1 dans un climat pesant. Parmi les sujets qui inquiètent les fans à Paris, le fait de devoir déménager au Stade de France.

Comme presque à chaque saison, le PSG traverse des périodes de chaos. Cette fin d'exercice en Ligue 1 a de quoi faire peur à de nombreux fans et observateurs dans la capitale. Paris compte toujours 6 points d'avance sur le RC Lens, que le PSG reçoit ce samedi soir au Parc des Princes. Un match très important donc pour les deux formations. Avant de faire face à l'une des meilleures équipes collectives de Ligue 1, les champions de France ont vécu une semaine encore chargée en émotions, avec l'affaire Galtier revenue de plus belle et les rumeurs d'un déménagement au Stade de France. Car la direction du PSG est lassée du comportement de la Mairie de Paris, qui refuse de lui céder le Parc des Princes. Résultat, les Franciliens vont déposer un dossier pour racheter le Stade de France. Bluff ou non, cette information a fait grincer des dents pas mal d'observateurs proches du club. C'est le cas de Jérôme Alonzo.

Le PSG au Parc des Princes, sinon...

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant a poussé un coup de gueule sur le sujet, invitant la direction du PSG à reprendre ses esprits. « Mon histoire avec le Parc ne date pas de mes années au PSG. Je suis venu au football au Parc des Princes en 1975 puisque mon papa était au club. Ce stade est une partie de ma vie. C'est tout ce qu'il nous reste aujourd'hui. Les gens qui ont vraiment aimé ce club, profondément, le PSG, c'est le Parc des Princes. Et ça ne peut pas être autrement. C'est ma dernière attache avec le PSG. Le club ne veut pas entendre parler des anciens. On est complètement hors sujet et hors projet. Si demain il n'y a plus de Parc des Princes au PSG, mon histoire s'arrêtera. Elle n'enlèvera rien à mon histoire et aux sept années merveilleuses que j'ai passées là-bas. Ça n'a rien à voir. Mais en revanche je passerai à autre chose [...] Ce qui m'attache au PSG, c'est le Parc des Princes, son âme et son histoire. Et si on crache aussi sur cette histoire-là, je vous le dis honnêtement, je lâcherai l'affaire », a notamment prévenu Jérôme Alonzo, qui ne se reconnaitrait plus du tout en ce PSG version Stade de France. Tout porte à croire que cela pourrait être aussi le cas pour bon nombre de fans du club.