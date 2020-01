PSG : Turpin tente un high five, Mbappé lui colle le vent du siècle

Dans : PSG.

Au retour des vestiaires, lors du match PSG-ASSE au Parc des Princes, Clément Turpin, arbitre de ce quart de finale de la Coupe de la Ligue, était d'humeur badine. Après avoir discuté avec Kylian Mbappé, et visiblement bien rigolé, le meilleur arbitre français a voulu faire un high five avec le meilleur footballeur français. Seul problème, l'attaquant tricolore du PSG marche plus vite que Clément Turpin et avait tourné le dos à ce dernier, ce qui a valu un grand moment de solitude à l'arbitre. Tout cela bien évidemment sous l'oeil attentif d'une caméra en plein direct. Cela va faire causer, mais surtout rigoler.