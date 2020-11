PSG : Tuchel vs Leonardo, la guerre du mercato est terrible

Dans : PSG.

Un gros bras de fer pour des raisons tactiques, c’est ce qu’il se passe au PSG selon Rolland Courbis.

Limité dans ses recrutements cet été, le PSG a essayé de parer au plus pressé en compensant les départs. Cela a été fait au poste d’arrière droit, en pointe, et même avec quelques retouches supplémentaires au milieu de terrain. Mais personne n’est venu en défense centrale, et ce malgré les départs de Thiago Silva, Tanguy Kouassi et même Loïc Mbe Soh si on veut aller chercher plus loin. Une erreur grossière au mercato ? Pas du tout pour Rolland Courbis, pour qui Leonardo a volontairement évité de recruter à ce poste pour forcer Thomas Tuchel à aligner Marquinhos derrière. Et l’entraineur parisien n’a pas craqué, préférant même prendre Danilo Pereira plutôt que le Brésilien.

« Quand Leonardo a eu le choix entre garder Thiago Silva et le laisser partir. Il a réfléchi, et s’est dit ‘le Tuchel va encore m’emmerder avec Marquinhos au milieu’. Je laisse partir Thiago Silva et il est obligé de me mettre Marquinhos en défense. Malgré cela, il est remplacé par Kehrer ou Danilo. Le PSG s’est affaibli au poste de défenseur central. Si Marquinhos monte au milieu, cela fait que tu as perdu Thiago Silva et Marquinhos derrière, alors que tu avais l’un des meilleurs trios au monde, tu t’es vraiment affaibli », a expliqué Rolland Courbis sur RMC. Un sentiment partagé, alors que Thomas Tuchel est quasiment tout seul à s’entêter avec ce choix de mettre le Brésilien en sentinelle.