PSG : Marquinhos dans le dur, à croire qu’il n’est pas à son poste…

De nouveau utilisé au milieu de terrain à Istanbul mercredi soir en Ligue des Champions, Marquinhos n’a pas livré le meilleur match de sa carrière.

Comme face à Dijon quatre jours plus tôt, le Brésilien a démarré au milieu de terrain tandis que Danilo Pereira formait la défense centrale au côté de Presnel Kimpembe. L’expérimentation de Thomas Tuchel, critiqué par de nombreux observateurs, n’a pas été très concluante en Turquie. Car si le Portugais a plutôt bien tenu son poste derrière, Marquinhos a de nouveau prouvé qu’il n’était pas comme un poisson dans l’eau au milieu de terrain. Un constat confirmé par Christophe Jallet, qui commentait le match sur place pour Téléfoot et qui s’est exprimé à ce sujet dans les colonnes du Parisien.

« Au milieu, je n'ai pas trouvé Marquinhos dans la forme de sa vie. Dans son attitude, il y a un truc qui ne va pas. Lui, qui a toujours un tempérament de vainqueur, n'avait pas sa grinta habituelle. N'est-il pas prêt ? Est-il trop juste ? Il ne revient pas à 200 % sur les replis défensifs, il perd des ballons qu'il n'a pas l'habitude de perdre… Il est au cœur du jeu et forcément, l'équipe est à son image, parfois attentiste. La fatigue et les absents jouent sûrement. Mais il y a un monde entre ce PSG-là et celui du Final 8 à Lisbonne » a jugé l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain, loin d’être convaincu par la performance de Marquinhos au milieu de terrain. Ce n’est toutefois pas ce match moyen de la part de l’ancien défenseur de l’AS Roma qui devrait faire changer d’avis Thomas Tuchel au sujet de son positionnement.