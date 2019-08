PSG : Tuchel veut ce joueur de la Juventus, ce n'est pas Dybala

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Foot Europeen.

Le Paris Saint-Germain a perdu pour la première fois de sa saison face au Stade Rennais dimanche (1-2).

Une défaite lors de laquelle le club de la capitale a sombré au milieu du terrain. Dans un système en 5-3-2, Marquinhos n’a jamais réussi à trouver sa place entre l’entrejeu et la charnière centrale. De plus, Draxler et Di Maria, alignés autour de Verratti, ont montré à Tuchel qu’ils n’étaient pas des milieux. Par conséquent, et alors que Gueye est resté sur le banc pendant qu’Herrera se trouvait à l’infirmerie, le club de la capitale n’écarte pas l’idée de recruter un nouveau milieu avant la fin du mercato. Le week-end dernier, la piste menant à Tiémoué Bakayoko (Chelsea) a d’ailleurs refait surface.

Mais ce lundi, Tuttosport explique que le PSG a une autre cible : Emre Can. Poussé dehors par Maurizio Sarri à la Juventus, l’international allemand cherche actuellement un nouveau club. Après avoir échoué à faire partir Khedira et Matuidi, Turin veut sacrifier Can avant le 2 septembre. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui s’intéresse au joueur de 25 ans. Ces dernières heures, Paris serait même venu aux renseignements pour l'ancien milieu de Liverpool, déjà pisté par Paris il y a un an. Arrivé libre à la Juve l’été dernier, Can est estimé à 40 millions d’euros. Sauf que pour arriver à ses fins, la formation francilienne devra tout de même devancer le Bayern Munich.