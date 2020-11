PSG : Tuchel soutenu par les stars, l'incroyable constat !

Dans : PSG.

Sous le feu des critiques après la piètre prestation du PSG face à Leipzig mardi, Thomas Tuchel reste soutenu en interne.

Sur la pelouse du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a sans doute livré l’une des plus faibles prestations collectives de son histoire récente en coupe d’Europe, mardi face à Leipzig. Cela étant, l’essentiel pour le club de la capitale était d’empocher les trois points, et cela a été chose faite grâce au penalty inscrit en début de match par Neymar. Après le match, le contenu du match et le jeu proposé par le PSG ont largement été reprochés à Thomas Tuchel, lequel a légèrement dégoupillé face aux médias. « Si vous avez des couilles, allez les voir, les joueurs ont tout donné physiquement. Je suis fatigué (des critiques) » pestait notamment l’Allemand.

Une attitude qui a fait bondir la cote de Thomas Tuchel auprès de ses joueurs, rapporte ce jeudi le journal L’Equipe dans ses colonnes. « Parfois distendu (après le match contre Manchester United, 1-2, le 20 octobre) ou après le fameux épisode des anniversaires de Di Maria, Cavani et Icardi, l'an dernier, le lien entre Tuchel et son groupe ne s'est jamais totalement rompu. En protégeant son effectif de manière véhémente, le technicien renforce le sentiment d'appartenance et tente de jouer la carte de l'unité » note le quotidien national, pour qui Thomas Tuchel n’a jamais été autant soutenu par son groupe ces derniers temps. Une bonne nouvelle pour le coach allemand, qui sera de nouveau très attendu mercredi soir à l’occasion du choc de la Ligue des Champions face à Manchester United. Une défaite du PSG placerait de nouveau le club de la capitale dans une situation délicate, alors que Leipzig affrontera dans le même temps Istanbul.