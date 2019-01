PSG : Paris et Neymar, le Qatar a tout gagné avec ses millions d'euros !

Dans : PSG, Ligue 1.

Actuellement au Qatar à l'occasion d'un court stage, les joueurs du Paris Saint-Germain multiplient les opérations de marketing pour assurer la promotion du pays qui finance le club de la capitale depuis 2011. Et histoire que la couverture médiatique soit au maximum, le pays hôte du Mondial 2022 a gracieusement convié quelques journalistes afin que tout cela se répercute un peu partout dans le monde. A l'heure de faire le bilan des centaines de millions euros investis par le Qatar au PSG, les spécialistes s'accordent à dire que cette décision a été judicieuse, car elle a permis à ce petit pays de se faire une image nettement plus positive. Et même si l'UEFA a du mal à y croire, l'argent injecté au Paris SG a eu des effets.

« Si on s’en tient au registre purement comptable, le retour sur investissement n’est pas forcément évident. Mais l’objectif du Qatar était de parvenir à obtenir une visibilité internationale. L’achat du PSG lui a permis d’entrer dans un certain nombre de réseaux médiatiques sportifs, notamment avec BeIN Sports et son achat des droits de retransmission de la Ligue des champions. Cette stratégie a conféré au Qatar une surface en termes de visibilité internationale sans commune mesure avec sa taille sur la carte du monde. Certains éléments négatifs peuvent parasiter cette stratégie. Notamment les critiques autour du fair-play financier, mais pour l’instant, si on fait le ratio, le développement de ce sport power a plutôt été au bénéfice du Qatar », explique, dans Le Parisien, David Rigoulet-Roze, chercheur à l’Institut français d’analyse stratégique.

Une position partagée par un chercheur. « Un peu plus de sept ans après, le bilan est mitigé, mais tant bien que mal, malgré les critiques, Neymar est au PSG et aussi partenaire de QNB et ambassadeur du Mondial. Les clubs viennent faire des stages à Doha, les stars en fin de carrière jouent dans le championnat… Ça devient une terre de football. Dans l’inconscient collectif, ce n’est pas la destination privilégiée en Asie ou même dans le monde arabe. Ça se résume à un bout de désert. Toutes ces icônes le valorisent. Il n’y a pas de meilleurs ambassadeurs que ces stars qui sont à longueur d’année en poster sur les murs des chambres d’enfants », précise, de son côté, Nabil Ennasri docteur ès sciences politiques et directeur de l’Observatoire du Qatar.