PSG : Tuchel scandalisé par la VAR et il le dit bien fort

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel, entraîneur du PSG, après le nul contre Bordeaux (2-2) : « La première période était bonne, bien structurée, avec des efforts importants. Le penalty de Neymar ? On regarde un but valable pendant 5 minutes, mais on ne regarde pas à la vidéo les deux actions où il peut y avoir penalty pour nous... Un but régulier, on regarde pendant 5 minutes, et là rien. Je dois expliquer pourquoi on fait 2-2. L'arbitrage ? Oh là là, on doit arrêter d’analyser ce match, car il y a deux penalties oubliés sur Neymar et Choupo-Moting... Ça change tout, à 2-0, le match est terminé. À 3-1, c’est la même chose. On a fait un bon match, sauf le début de la seconde période, donc c’était mérité le but de Bordeaux. Mais après, les occasions ont été nombreuses, et on fait 2-2... Mais quand on regarde les images sur les penalties, c’est dur à expliquer à mon équipe ».