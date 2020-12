PSG : Tuchel prolongé, il vous remercie pour cette excellente blague

Dans : PSG.

Sur le point d’être viré il y a une semaine, Thomas Tuchel a sauvé sa peau en décrochant un succès crucial sur la pelouse de Manchester United.

En enchaînant avec une victoire à Montpellier, une solide écurie de Ligue 1, le coach allemand a vu sa cote remonter en flèche. A tel point que RMC a demandé à Thomas Tuchel si une prolongation de contrat au PSG était désormais envisageable, alors que l’Allemand sera libre à l’issue de la saison. Il n’est évidemment pas question de mettre la charrue avant les bœufs pour l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund, lequel a refusé de se projeter sur une éventuelle quatrième saison à la tête du Paris Saint-Germain, lui qui n’oublie pas que sa tête était mise à prix il y a encore six jours.

« Je ne peux pas perdre la tête avec ça parce que la situation n’a pas changé. On n’a pas parlé d’une prolongation. On n’a pas parlé de mon contrat. Est-ce que ça change quelque chose pour moi ? Non. Ça ne change rien à la manière dont je travaille. Quand je suis l’entraîneur du PSG, je pense à 100% au PSG dans ma tête, à rien d’autre. Dans cette période, ce n’est pas possible de penser à quelque chose d’autre. Le plus important, c’est de rester concentrés. C’est une phase clé pour nous. De toute façon, la situation est toujours la même. Rien n’a changé » a indiqué Thomas Tuchel, focalisé sur la réception d’Istanbul ce mardi soir en Ligue des Champions afin de valider la qualification du Paris Saint-Germain pour les huitièmes de finale. Quant à son avenir, il sera temps d’en reparler mais sauf improbable situation, il est clair que Leonardo ne proposera rien à Thomas Tuchel et que la page se tournera en juin.