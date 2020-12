PSG : Tuchel viré à 23h ? Pochettino prêt à débarquer à Paris !

Dans : PSG.

Loin de faire l’unanimité au PSG depuis quelques semaines, Thomas Tuchel joue gros ce mercredi soir à l’occasion du choc face à Manchester United.

Avec seulement six points au compteur, le Paris Saint-Germain est loin d’être qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. En cas de défaite face à Manchester United ce mercredi soir, le champion de France en titre se retrouverait même dans une sale posture avant l’ultime journée. En ce sens, le match à Old Trafford est crucial pour le PSG. Et tandis que Thomas Tuchel n’a plus que sept mois de contrat au compteur, le choc de ce mercredi soir pourrait bien être son dernier aux commandes du PSG en cas de défaite, à en croire les informations obtenues par El Chiringuito TV.

Dans son émission de mardi soir, le média espagnol annonce de manière très cash que le Paris Saint-Germain a de grandes chances de virer Thomas Tuchel en cas de défaite dans le théâtre des rêves d’Old Trafford, ce mercredi soir face à Manchester United. La pression est plus que jamais maximale sur les épaules de l’entraîneur allemand, lequel pourrait être remplacé par Mauricio Pochettino en cas de départ, toujours selon l’émission de télévision espagnole. Un scénario totalement dingue qui paraît toutefois possible, un licenciement de Thomas Tuchel étant désormais accessible financièrement pour le PSG dans la mesure où l’Allemand n’a plus que six mois de contrat. Reste maintenant à voir si dans un moment si crucial, Tuchel et ses joueurs parviendront à réaliser un grand match de Ligue des Champions. Malgré la victoire, cela n’avait pas été le cas face à Leipzig la semaine dernière. Contre un adversaire encore plus fort sur le papier, à savoir un MU en confiance après sa victoire sur Southampton ce week-end, le PSG devra livrer une prestation sans fausse note.