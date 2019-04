PSG : Tuchel plus fort qu'Emery, devinez pourquoi et comment ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Tandis qu'Unai Emery peut rêver de gagner dès cette saison une troisième édition de l'Europa League, cette fois avec Arsenal, Thomas Tuchel tente lui de boucler son premier titre de champion de France avec le Paris Saint-Germain. Mais, à l'heure où certains comparent le parcours du PSG sauce Tuchel avec celui sauce Emery, après en avoir fait de même avec Blanc et Ancelotti, le technicien allemand a un atout que ne semblait pas avoir son prédécesseur espagnol. Car c'est une évidence, Thomas Tuchel est un maître incontestable de la communication.

Et si cela n'explique pas tout, Ludovic Obraniak pense que cela aide quand même beaucoup l'ancien coach de Dortmund dans sa mission au Paris SG. « Tuchel préservé au PSG ? Normal, on est encore sous le charme. Dans un monde où beaucoup de choses passent par l’image, et où les entraîneurs sont en premier ligne, force est de constater qu’au-delà de ses compétences en tant qu’entraîneur, et alors qu’Emery est largement devant sur le palmarès, au niveau du management et de la communication Thomas Tuchel a un point d’avance sur Unai Emery (...) Unai Emery a peut-être voulu parler trop vite en français, alors que Thomas Tuchel a un français inattaquable, on sent qu’il a une proximité avec ses joueurs, qu’ils iraient au feu pour lui, ce n’était pas le cas avec Emery. Dans le monde actuel, l’image n’est peut-être pas plus importante que la compétence, mais avec Tuchel ça passe mieux », confie, sur RMC, l'ancien international polonais.