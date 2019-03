PSG : Tuchel obligé de s’expliquer sur cet étrange silence

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour sa première saison au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel n’a pas réussi à inverser la tendance qui vire à la malédiction en Ligue des Champions.

Cela n’a pourtant pas épuisé son crédit, et malgré l’inexplicable revers à domicile face à Manchester United, l’entraineur allemand conserver la confiance des joueurs, des supporters et surtout de ses dirigeants. La preuve avec cette prolongation déjà signée, comme annoncée par la majorité des médias qui suivent le club de la capitale. Et pourtant, cette signature qui conforte Thomas Tuchel dans ses fonctions et assoie son autorité n’a toujours pas été confirmée officiellement par le PSG. Pourquoi ce silence ? Le coach passé par Dortmund n’a pas voulu en dévoiler la raison, mais il a confirmé qu’il s’agissait simplement d’une question de timing, laissant entendre que tout était déjà réglé, et qu’il suffisait juste d’attendre le bon moment.

« Je suis désolé parce que vous devez patienter. Le club a décidé qu’il n’y aura pas d’annonce officielle pour le moment, on doit être patient », a prévenu l’entraineur parisien, dont l’officialisation de la prolongation était pourtant annoncée pour la trêve internationale, mais qui s’est finalement remis dans le sprint final du championnat et attendra donc le feu vert de son club.