PSG : Tuchel-Marquinhos, ce duo a fait disjoncter Pogba !

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a réalisé le match quasiment parfait pour s’imposer face à Manchester United en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Et si les Mancuniens ont éprouvé tant de difficultés face au PSG, c’est en partie parce que Paul Pogba a parfaitement été muselé par un Marquinhos exceptionnel au poste de milieu défensif. Interrogé par L’Equipe, Jérôme Alonzo a par ailleurs applaudi le Brésilien pour son match remarquable à Old Trafford. Tout en rappelant que c’est également à Thomas Tuchel qu’en venait le mérite, lui qui a insisté en plaçant Marquinhos dans cette position malgré quelques matchs ratés.

« Tuchel a été bon dans l’approche du match. C’est un coach empathique, proche de ses joueurs, qui a sans doute joué à bon escient sur le levier du « seul contre tous ». Ensuite, il est très réactif tactiquement. Son mérite est d’avoir insisté avec Marquinhos au milieu, alors que ça n’avait pas bien marché à Liverpool (le 18 septembre, 3-2). L’entraîneur allemand a perçu que le Brésilien pouvait avoir la caisse et l’intelligence pour assumer ce poste, mais il a aussi eu la chance qu’il s’agisse d’un joueur génial, qui s’adapte à tout. Là, ce n’est plus un hasard. Marquinhos a donné la leçon à Pogba, qu’on voit tous comme un milieu de classe mondiale. Il l’a mangé, il l’a rendu fou, jusqu’à son expulsion somme toute logique » a confié l’ancien gardien du PSG, admiratif devant le match XXL de Marquinhos. Comme l’ensemble des observateurs et supporters, au lendemain de ce succès parisien en terres mancuniennes.