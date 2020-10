PSG : Tuchel-Leonardo, l'un des deux va sauter !

Dans : PSG.

La situation est de plus en plus tendue au PSG en cette fin du marché des transferts.

Thomas Tuchel s’est lâché ce jeudi en conférence de presse. A quatre jours de la fin du marché des transferts, l’entraineur parisien a fait comprendre qu’il n’avait pas les armes pour faire aussi bien que l’année dernière, notamment en Ligue des Champions, avec l’effectif que lui fournissait Leonardo. Un sacré tacle envers son directeur sportif, qui semble devoir faire avec une enveloppe restreinte et n’a, en effet, pour le moment pas compensé des départs majeurs comme ceux de Thiago Silva et Edinson Cavani. Et faire signer un nouveau contrat à Mauro Icardi, Layvin Kurzawa ou Sergio Rico n’a pas vraiment fait se lever les foules. Des ambitions revues à la baisse pour une saison de transition et un changement d’entraineur à la clé, c’est le scénario que craint clairement Thomas Tuchel, qui n’a donc pas hésité à anticiper les coups à venir et accuser Leonardo de ne pas lui donner les moyens de ses ambitions. Une sortie qui résume bien les tensions en interne entre les deux hommes, qui se côtoient mais ne s’apprécient guère. Cette situation ne pourra pas durer éternellement et il va y avoir une victime. Un constat confirmé par les suiveurs de près du PSG.

« La situation est très tendue entre Tuchel et Leonardo, situation déjà vécue l'été dernier avec Antero Henrique, le mercato est au cœur du conflit. À ce rythme, il n'en restera qu’un », a prévenu Mouss Paname, le directeur de la publication de Paris United, média spécialisé dans le suivi du PSG. Les choses ne s’arrangent pas en interne, et la fin du mercato risque d’être tendue si Tuchel n’obtient pas de nouvelles recrues à son goût. Les prochaines conférences de presse pourraient permettre de nouvelles attaques, et donner un air encore plus sulfureux à ce début de saison du PSG.