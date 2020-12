PSG : Tuchel l’avoue, le Paris SG est rincé

Dans : PSG.

Voilà des propos qui risquent de ne pas beaucoup plaire aux dirigeants et aux supporters du Paris SG.

Mais Thomas Tuchel ne prend pas de gants en cette fin d’année, après avoir notamment réussi sa mission de qualifier son équipe pour la phase finale de la Ligue des Champions. Le coup de mou est plus palpable en Ligue 1, où le PSG a perdu des points récemment contre Bordeaux, Monaco et Lyon. Résultat, le LOSC est passé devant, et Lille recevra le Paris SG ce dimanche pour le choc du week-end. Un rendez-vous que l’entraineur parisien attend avec une certaine impatience, mais aussi une pointe d’anxiété. Car l’Allemand l’avoue, son équipe a baissé de pied ces derniers temps, même si c’est à lui de faire changer les choses rapidement.

« Lille est l'une des équipes les plus fortes du championnat, qui est en forme en ce moment et qui joue les contre-attaques très rapidement. Ils ont trouvé un bon groupe avec beaucoup de qualité et un entraîneur extraordinaire. C'est un grand défi parce qu'on peut sentir une grande fatigue mentale chez nous. L'enchainement de matches difficiles en Ligue des champions a fait mal. On a pu croire que c'était fini mais ce n'est pas terminé. Je vais faire en sorte de préparer l'équipe de la meilleure façon car il sera nécessaire d'être prêts physiquement pour surmonter les obstacles. Nous n'avons pas peur mais nous savons que ce sera dur », a expliqué à Goal un Thomas Tuchel qui semble anticiper un match très délicat au stade Pierre-Mauroy ce dimanche soir, surtout que Neymar n'est pas certain d'être de la partie.