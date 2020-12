PSG : Tuchel insupportable, Riolo déballe tout !

Dans : PSG.

En guise de cadeau de Noël, les dirigeants du PSG ont licencié Thomas Tuchel dans la matinée. Une décision logique selon Daniel Riolo.

Malgré une finale de Ligue des Champions la saison passée, l'avenir de Thomas Tuchel semblait compté à Paris. Qualifiés dans la douleur pour les huitièmes de finale de C1, 3e de Ligue 1 et battu par Lyon, Marseille ou Monaco cette saison, le PSG est bien loin de son niveau des années précédentes. Au-delà des résultats, les choix tactiques et l'attitude globale de l'entraîneur allemand étaient de plus en plus mal vus dans la capitale. La décision est tombée en début de matinée ce 24 décembre, la fin de la collaboration entre le club et son entraîneur étant rendue officielle. La dernière interview du désormais ex-coach du Paris Saint-Germain, dans laquelle il déplore devoir faire plus de politique que de sportif, lui aura sans doute été fatale. Alors que les premières réactions autour de ce licenciement sont nombreuses, Daniel Riolo, consultant chez RMC, a publié un édito dans lequel il charge violemment Thomas Tuchel.

« La liste des choses déplaisantes concernant Tuchel est tranquillement devenue trop longue. L’institutionnel d’un côté, les rapports avec la hiérarchie et le sportif de l’autre. La gestion de l’effectif, les blessures récurrentes, le style de jeu, Tuchel était devenu insupportable. A bout de nerfs dans quasi toutes ses ITW. Tout mis bout-à-bout, ça fait un beau paquet cadeau au terme, pourtant, de la plus belle saison d’un point de vue sportif. Ses bricolages incessants, la gestion physique du groupe ont enfin rendu le coach parisien insoutenable » a écrit le journaliste. Cinquième entraîneur du club sous l'ère QSI, Thomas Tuchel restera comme le seul à avoir emmener le PSG en finale de Ligue des Champions.