PSG : Tuchel a fait son temps à Paris, le juge Sévérac a tranché

Dans : PSG.

Contre toute attente, Thomas Tuchel pourrait être remercié par le PSG pendant la trêve hivernale en cas de mauvais résultat contre Lille.

Battu par l’Olympique Lyonnais dimanche soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain est sous pression avant d’affronter Lorient et surtout Lille dans cinq jours. De toute évidence, Thomas Tuchel n’a plus le droit à l’erreur d’ici à la trêve hivernale s’il veut toujours être aux commandes du PSG après Noël. Au micro de La Chaîne L’Equipe, Dominique Sévérac est revenu en détail sur la situation de Thomas Tuchel. Et si le journaliste du Parisien n’est pas un grand détracteur de l’ancien coach du Borussia Dortmund, il estime toutefois que l’Allemand n’est plus vraiment l’homme de la situation dans la capitale française.

« C'est un bon entraîneur. Il a réussi à Dortmund, il a fait des choses intéressantes au PSG, avec notamment six premiers mois fantastiques, mais il me semble qu'il a perdu un peu le fil. Il a dit lors de la conférence de presse après Lyon qu'il ne comprend pas ce qui se passe, qu'il est surpris, qu'il voit une lassitude et que s'il l'avait sentie auparavant à l'entraînement il aurait changé trois à quatre joueurs. Il avoue en creux qu'il n'a plus les ressorts ou la lucidité pour sentir un groupe qui serait dans une forme de lassitude. Donc pour moi il a perdu son fluide » a jugé Dominique Sévérac, qui ne serait pas contre un changement d’entraîneur pendant la trêve de Noël afin de relancer ce PSG en cruel manque de vitesse. Un constat qui sera d’autant plus vrai dans deux semaines si Lyon et Lille sont toujours devant le PSG, tandis que l’OM est plus que jamais à l’affût avec un point de retard… et deux moins de plus à disputer.