PSG : Le Qatar va lui faire un beau prix pour Neymar, le Barça l'annonce

Comme ce fut le cas l’été dernier, le FC Barcelone reviendra certainement à la charge auprès du PSG pour recruter Neymar lors du prochain mercato.

En 2019, le club blaugrana était tout proche de faire céder le Paris Saint-Germain puisque selon les informations du média espagnol OK-Diario, Barcelone avait proposé 110 ME en plus de Todibo, Rakitic et Dembélé en prêt. Une offre qui avait sérieusement intéressé le PSG, dont le directeur sportif Leonardo avait répondu que si Barcelone rajoutait 20 ME supplémentaires, alors l’affaire était dans le sac. En manque de liquidités, le champion d’Espagne ne s’est pas aligné sur les requêtes du PSG mais ce n’est sans doute que partie remise. D’autant que selon Emili Rousaud, ancien vice-président du Barça qui a récemment claqué la porte du club comme de nombreux dirigeants, la crise sanitaire qui frappe actuellement l’Europe pourrait aider Barcelone à boucler à moindre coût l’opération Neymar.

« Je pense qu’il est toujours possible que Neymar revienne cet été à Barcelone. Très honnêtement, cela ne me semble pas d’une impossibilité absolue. Il faut voir si le joueur sera ouvert à un retour ou pas. Mais j’ai le sentiment que la pandémie entraînera une baisse du prix des joueurs, ce qui sera positif pour les acheteurs. Cette crise va rééquilibrer beaucoup de choses » a indiqué à ESPN l’ancien dirigeant blaugrana, intimement convaincu que la pandémie de Covid-19, qui impacte durement les finances de nombreux clubs en Europe, aura au moins l’avantage de rendre plus raisonnable l’économie du football dans les mois et les années à venir. Reste à voir si Barcelone en profitera pour boucler le retour de Neymar, lequel avait exprimé son désir de rentrer au Camp Nou l’été dernier. Dans l’esprit du Brésilien, la donne a toutefois peut-être changé car avant l’interruption des compétitions, Neymar semblait comme un poisson dans l’eau au Paris SG…