PSG : Tuchel viré à Noël, coup de tonnerre à Paris ?

La qualification du PSG pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions n'a pas totalement calmé Leonardo et Al-Khelaifi, et Thomas Tuchel risque gros lors de la trêve.

Après quelques semaines chaotiques, le Paris Saint-Germain avait subitement retrouvé de la stabilité, grâce à trois victoires consécutives en Ligue des champions, lesquelles ont permis au club de la capitale d'éviter un naufrage en C1 et de rejoindre les huitièmes de finale. Mais quatre jours seulement après le succès final face à Basaksehir, le PSG a été malmené par l’Olympique Lyonnais, le club de Jean-Michel Aulas passant devant le champion en titre, avec même la possibilité que Paris descende du podium si l’OM gagne un de ses deux matchs en retard. Et cela ne fait pas rire du tout le président du Paris SG et son directeur sportif. Au point même que Thomas Tuchel pourrait servir de fusible, alors qu’il entame la dernière ligne droite de son contrat avec le PSG. Si l’idée ne paraissait plus dans l’air, il y aurait un changement radical de cap du côté du Parc des Princes.

L’Equipe affirme en effet que Nasser Al-Khelaifi ne trouve aucune excuse au fait que son club n’arrive pas à gagner contre ses rivaux directs en Ligue 1 et une défaite face à Lille, dimanche prochain, pourrait être lourde de conséquence pour Thomas Tuchel. « En interne, il se dit qu'un point sera fait pendant la trêve de Noël sur la situation de l'entraîneur, que rien ne serait totalement exclu en cas de nouvelle désillusion. Si la direction sportive et générale est soulagée par la qualification de l'équipe en C1, la priorité de la saison, elle suit tout de même attentivement son parcours en Championnat et voit d'un oeil mauvais les différents écarts », explique le quotidien sportif. Cependant, le technicien allemand du Paris Saint-Germain a un atout dans sa poche, c’est que pour l’instant Leonardo n’a pas pris contact avec un remplaçant, le choix du futur entraîneur du PSG étant dans les mains de l’Emir du Qatar et de lui seul.