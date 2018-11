PSG : Tuchel a fait descendre Neymar de son trône raconte Sévérac

Dans : PSG, Ligue 1.

Victime d’une élongation aux adducteurs en sélection, Neymar est annoncé incertain pour le choc face à Liverpool mercredi en Ligue des Champions.

Alors que la tendance était plutôt au pessimisme, Thomas Tuchel a confié que le Brésilien avait des chances d’être rétabli à temps. C’est du moins le souhait de l’entraîneur et surtout du milieu offensif qui fera le maximum pour figurer dans le onze de départ. Et tant pis s’il n’est pas à 100 % de ses capacités physiques. Le problème pour l’ancien Barcelonais, c’est que le dernier mot reviendra au coach parisien qui, selon Dominique Sévérac, est beaucoup plus autoritaire que son prédécesseur Unai Emery.

« Les joueurs veulent toujours jouer donc ce n’est pas une surprise, Neymar voudra forcément jouer s’il sent que c’est possible, a commenté le journaliste sur la chaîne L’Equipe. On n’est plus la saison dernière où le joueur faisait ce qu’il voulait, il est dans un nouveau décor avec Thomas Tuchel qui forme un bon duo avec le médecin et c’est ce duo qui prendra la décision de faire jouer Neymar ou non. »

Neymar n'est plus le patron

« Il ne faut pas occulter que cela pourrait avoir des incidences sur les matchs suivants, comme pour celui de l’Etoile Rouge, ou même encore pire sur la suite de la saison. Donc, ce n’est pas au joueur de décider cette année, il y a un vrai patron au PSG et c’est l’entraîneur Tuchel avec tout son staff », a insisté notre confrère, pas du tout fan de l’actuel manager d’Arsenal.