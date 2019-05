PSG : Trop nul, ce bug à 25ME fait cauchemarder Paris !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le Paris Saint-Germain paie très cher ses récents achats faits dans la panique d'une fin de mercato. Sans parler de Leandro Paredes, dont les 47ME semblent pour le moins onéreux compte tenu de ses prestations, on se souvient qu'en 2016 le PSG avait lâché 25ME pour acquérir Jesé, qui plus est en faisant signer à ce dernier un contrat de 5 ans. Depuis cette date, l'attaquant espagnol passe de club en club, avec à chaque fois des promesses de faire mieux et au final un fiasco. Alors que tout avait bien commencé en début de saison avec le Bétis Séville, Jesé a fini par redevenir un joueur lambda, et incapable de faire la différence. Alors, la rumeur d'un transfert possible pour 10ME a volé en éclats.

Ce mercredi, la presse andalouse est unanime, le dossier est désormais réglé, l'ancien attaquant du Real Madrid va être renvoyé au Paris Saint-Germain. Car non seulement Jesé n'a pas été à la hauteur du challenge proposé par le Bétis, mais les dirigeants espagnols estiment qu'il a probablement coûté cher sportivement en multipliant les ratés. De quoi forcément inciter ces derniers à ne pas prolonger l'expérience. Du côté du Paris SG, on s'apprête donc à récupérer l'attaquant de 26 ans dont la valeur est désormais estimé à 5ME. Et il n'est même pas acquis qu'un club mettra cette somme sur Jesé.